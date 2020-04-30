Медиков больницы №8 Киева "кинули" на доплату за COVID-19: они взбунтовались, не принимают "скорые"

В больнице №8 Киева медики так и не дождались обещанных надбавок за работу с больными COVID-19. Хотя их учреждение находится не на 1-й линии борьбы с пандемией, персонал регулярно контактирует с инфицированными коронавирусом. Поэтому сегодня, 30 апреля, работники решили устроить забастовку.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Получается, что мы тоже сталкиваемся с коронавирусом. Только на днях отправили пациента в инфекционку. Во время приема делаем экспресс-тест, но результат его всегда неправильный. А уже через пару дней получаем результат ПЦР-теста, и часто он положительный. Нам обещали, что все медики, которые имеют контакт с этой инфекцией, получат надбавку в 300%. Но нам выдали обычную зарплату, главный врач наскреб уже из денег больницы по 2 тыс. премии. И все", – рассказывает сотрудники больницы №8.

Ранее в Facebook уже появилась запись о ситуации с выплатами денег в этом лечебном заведении. Анонимный медик пишет, что на самом деле они с коллегами якобы приняли 150 больных коронавирусом.

Эта больница находится на 2-й линии борьбы с коронавирусом. Пока официально сюда привозят пациентов с пневмонией. Однако часть больных после анализа оказываются зараженными, и их переправляют в инфекционные лечебные учреждения.

Медики больницы №8 вышли на протест Корреспондент

Сегодня, 30 апреля, сотрудники больницы не будут принимать пациентов со "скорых". Впрочем, и накануне два часа они отказывались это делать.

В самой больнице нам прокомментировали ситуацию: "Медики получили зарплату за апрель без муниципальных надбавок. Это выплатила НСЗУ, т.к. начался второй этап реформы. Но поскольку со всех телеэкранов руководство страны и города обещало, что те, кто работают с COVID-19, получат по 300%, то сотрудники этого ждали. Мы работаем с пневмониями. Но у нас действительно было 150 случаев, когда через 2-3 дня у пациентов подтверждался коронавирус, и мы этих пациентов отправляли в другие больницы. Но контакт с ними у медиков был. Сотрудников теперь не интересуют никакие постановления, никакие решения. Они говорят – раз обещали, значит, дайте. Мы теперь работаем с НСЗУ, может, оно с нами заключит договор и выплатит надбавки. И из киевской мэрии, может, тоже дадут", – пояснил зам главного врача Богдан Легень.

По его словам, сейчас больница работает в нормальном режиме, все скорые принимаются.

Источник в департаменте здравоохранения поясняет, что с 1 апреля всеми выплатами медикам занимается НСЗУ. "Если раньше Киев делал так называемые муниципальные доплаты медикам из своего бюджета в размере 50% от их оклада, то сейчас мы не имеем на это права. Сессия уже проголосовала решение выделять медработникам безвозвратную помощь. Это решение должно быть подписано. А пока сотрудники получили даже меньше, чем раньше", – говорит заместитель столичного мэра.

По данным чиновника, больница №8 не подпадает по действие постановления Кабмина о дополнительных выплатах врачам и медперсоналу, которые борются с коронавирусом. Они находятся не на 1-й линии (сюда входят инфекционные больницы и отделения), а на второй (если все больницы 1-й линии будут заполнены, пациентов с COVID19 повезут к ним).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце марта медики этой больницы уже бунтовали. Тогда в их учреждении не хватало масок и защитных костюмов. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Даниленко. Сейчас, как рассказала врач больницы №8, с защитой у них все в порядке. На помощь пришли волонтеры и благотворители.