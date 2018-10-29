''Медалька за Крым'': российские военные снова ''спалились'' с захватом полуострова

В спецоперации по захвату и оккупации Крыма в 2014 году принимала участие 66-я бригада управления, в/ч 41600 из Ставрополя, входящая в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Еще одно подразделение Вооруженных сил РФ, оккупировавшее украинский полуостров разоблачило международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Ранее волонтеры фиксировали участие военных 66-й бригады управления ВС РФ в войне на Донбассе и в Сирии. Об участии этого подразделения в оккупации Крыма до сих пор информации не было, в перечне военной прокуратуры Украины эта бригада не названа.

Разоблачить подразделение удалось благодаря найденной странице соцсети российского военнослужащего, который опубликовал фото с медалью за оккупацию Крыма. В фотоальбоме российского оккупанта были найдены фотографии, сделанные на полуострове.

Страница соцсети российского оккупанта подписано лишь именем – Александр Александрович. Но в фотоальбоме было найдено фото билетов на рейс Ставрополь-Краснодар на 25.06. 2014, в которых указаны ФИО и паспортные данные.

"Это билеты домой после демобилизации, о чем свидетельствуют пункты отбытия и прибытия (Ставрополь - Краснодар), а также дата публикации фотографии билетов (24.06.2014) и статус "Дембель" от 25.06.2014 года", – сказано в материале.

Новости Разоблачена наглая ложь Путина о Крыме

Расследователи установили, что военного на самом деле зовут Александр Мешков.

"Мешков Александр Александрович, 01.05.1995 г. р., Славянск-на-Кубани, Краснодарский край РФ, паспорт гражданина РФ 0309 231623", – пишут авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры опубликовали разоблачение другого подразделения ВС РФ.