Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Командир "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, успела получить в рядах террористов немало военных наград.
Ордена "ополченочки" показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Квест: угадайте, чьи награды? Подсказка без слов", – написал он.
В частности, военнослужащую отметили медалями за "воссоединение Крыма и России" и за бои в Дебальцево.
Facebook Анатолий Штефан
Среди наград также оказались орден "За воинскую доблесть 3 ст.", знак "За ратную службу", крест "Офицерская доблесть" и медаль "За службу в танковых войсках".
Facebook Анатолий Штефан
Facebook Анатолий Штефан
Facebook Анатолий Штефан
Facebook Анатолий Штефан
Facebook Анатолий Штефан
Большинство пользователей сразу же догадались, о ком говорит офицер ВСУ, и оставили неоднозначные комментарии. В сети задались вопросом, не должна ли она ответить за все, что сделала для получения орденов и медалей террористов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины заявили, что прежде чем называть Дрюк "легендарной", следует провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.
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