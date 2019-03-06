Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Командир "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, успела получить в рядах террористов немало военных наград.

Ордена "ополченочки" показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Квест: угадайте, чьи награды? Подсказка без слов", – написал он.

В частности, военнослужащую отметили медалями за "воссоединение Крыма и России" и за бои в Дебальцево.

Facebook Анатолий Штефан

Среди наград также оказались орден "За воинскую доблесть 3 ст.", знак "За ратную службу", крест "Офицерская доблесть" и медаль "За службу в танковых войсках".

Facebook Анатолий Штефан

Facebook Анатолий Штефан

Facebook Анатолий Штефан

Facebook Анатолий Штефан

Facebook Анатолий Штефан

Большинство пользователей сразу же догадались, о ком говорит офицер ВСУ, и оставили неоднозначные комментарии. В сети задались вопросом, не должна ли она ответить за все, что сделала для получения орденов и медалей террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины заявили, что прежде чем называть Дрюк "легендарной", следует провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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