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Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

4.8тЧитать материал на украинском

Командир "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, успела получить в рядах террористов немало военных наград.

Ордена "ополченочки" показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Квест: угадайте, чьи награды? Подсказка без слов", – написал он.

В частности, военнослужащую отметили медалями за "воссоединение Крыма и России" и за бои в Дебальцево.

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Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Среди наград также оказались орден "За воинскую доблесть 3 ст.", знак "За ратную службу", крест "Офицерская доблесть" и медаль "За службу в танковых войсках".

Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Медали за Крым и Дебальцево: в сети показали "послужный список ополченочки" из "ДНР"

Facebook Анатолий Штефан

Большинство пользователей сразу же догадались, о ком говорит офицер ВСУ, и оставили неоднозначные комментарии. В сети задались вопросом, не должна ли она ответить за все, что сделала для получения орденов и медалей террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины заявили, что прежде чем называть Дрюк "легендарной", следует провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
В своё время видать хорошо укроп потрошила.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...баба держит нос по ветру,вовремя смекнула что рашка вместе с дырляндией загибайло.
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