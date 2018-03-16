Медаль и тюрьма: что грозит украинцам за выборы Путина в Крыму

Гражданам Украины, которые участвуют в организации проведения "выборов" в аннексированном Крыму, грозит ответственность по статье "государственная измена" УК Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства собирает доказательства относительно факта организации "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму, заявил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко, передает "Укринформ".

"Мы готовим все данные по факту организации российских "выборов" на территории Автономной Республики Крым. В границах уголовного производства будут установлены все лица, причастные к организации этого избирательного процесса", – сообщил он.

По его словам, на данный момент некстати озвучивать каким именно образом собираются доказательства причастности к организации "выборов", поскольку следствие продолжается, впрочем, заверил, что прокуратура предоставит процессуальную оценку действиям всех тех лиц, которые способствовали избирательному процессу в Крыму.

"Конечно, мы уже имеем конкретные фамилии и делаем все для того, чтобы максимально собрать все доказательства их вины", – добавил Удовиченко.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, по данному вопросу осуществляется досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109 ( Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти ), ч. 1, 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность), ч. 1 ст. 111 (Госизмена) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, как пишет "Новый Севастополь", жители оккупированного Севастополя, которые придут на участки для голосования 18 марта, получат памятную медаль "С Россией навсегда" в честь годовщины "референдума".

Об этом заявил "председатель городской комиссии Севастополя по проведению общекрымского референдума" Валерий Медведев.

"Эта медаль говорит о том, что четыре года назад мы с вами провели "референдум". Мы каждый год отмечали это событие какими-то наградами – благодарностями, грамотами. В этом году с идеей о выпуске памятной медали о "возвращении домой в Россию" выступил патриот нашего города Иван Ермаков на заседании совета ветеранов. Эта идея всем понравилась, и мне дали поручение воплотить ее в жизнь", – сказал он.

По его словам, пишет издание, в обсуждении памятного знака участвовали депутаты "парламента" Севастополя, ветераны, общественники, члены комиссии по проведению "референдума". Медали уже изготовлены в достаточном количестве и будут доставлены на все избирательные участки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о давлении в Крыму из-за выборов Путина.