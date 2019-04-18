"Мечтали, как в Крыму": в "ДНР" рассказали, как их кинул Кремль

Бывший главарь "ДНР" Павел Губарев рассказал, что после "референдума" на Донбассе террористы рассчитывали присоединиться к России, как это было с оккупированным Крымом.

Об этом он рассказал в интервью НА "Харьков". Сепаратист отметил, что во время "голосования" был в Славянске.

"Это был такой подъем, всеобщее единение и восторг. Этот день в Донбассе никто никогда не забудет. У нас есть воля народа, зафиксированная на бумаге. Мы знали, что сейчас мы голосуем за отделение, а следующим шагом будет сближение с Россией. Конечно, мы ждали крымский сценарий, мы мечтали, чтобы было, как в Крыму, но получилось иначе", – жаловался экс-главарь террористов.

Также Губарев считает, что "ЛНР" и "ДНР" должны объединиться.

"Армия у нас едина, экономика тоже, поэтому объединить "ЛНР" и "ДНР" - это хорошая идея. Пусть мои слова не воспринимаются как посягательство на суверенитет республик, это нужно сделать через волеизъявление народа. Чего хочет народ - того хочет Бог. Нужно спросить у народа и реализовать", – добавил он.

Оккупированный Донецк

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Губарев считает, что Украине нужна федерализация, иначе возможна война между Донбассом и Галичиной.

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