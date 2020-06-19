Мечтал стать офицером и готовился к свадьбе: на Донбассе погиб морпех Илья Струк

Илья Струк из легендарного 503-го отдельного батальона морской пехоты, защищавший Украину на Донбассе с 2014 года, погиб на боевом посту.

Он многого не успел: отпраздновать свой день рождения, создать семью, выучиться на офицера и ощутить вкус Победы. Однако молодой воин каждой минутой своей жизни приближал эту Победу.

Как жил 25-летний морпех, читайте в материале OBOZREVATEL.

Илья Николаевич Струк родился 1 августа 1995-го года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области.

Защищать Украину от российской агрессии он отправился в числе первых, еще в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет. Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты служил в подразделении гранатометчиком.

"Человек-война. Седьмой год на фронте, с которого так и не вернулся", - позже будут писать о воине те, кто его знал.

Жизнь его оборвалась 17 июня 2020 года. В этот день враг снова нарушил режим полного прекращения огня. Согласно официальному сообщению командования ВМС ВСУ, Струк находился на боевом дежурстве на одной из позиций подразделения. В результате обстрела он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

А известный волонтер Серж Марко уточнил, что причиной смерти воина стала выпущенная врагом снайперская пуля.

Илья Струк погиб в зоне проведения ООС во время боевого дежурства Facebook 503 ОБМП

Искренний, с Богом в душе, компанейский и ответственный. Таким запомнят Илью его побратимы.

"Он был одним из самых искренних людей, которых я знаю. Умел слушать. Был довольно набожным человеком. Не скажу, что парень был душой компании, но он всегда поддерживал все наши начинания. Мы с ним жили в одной комнате. И когда заходила речь о том, чтобы скинуться и купить что-то, чтобы украсить наш быт – Илюха только за. Он всегда был, как говорят, за любой кипиш, кроме голодовки", - вспоминает близкий друг погибшего воина Андрей.

По словам побратима Ильи, юноша был полон мечтаний и планов, решил связать жизнь с армией и собирался создать семью.

"Последние полгода Илюха начал активно заниматься спортом. Бегал, приводил себя в порядок, потому что планировал свадьбу... Собирался поступать на офицера. Со стороны начальства у него был "зеленый свет"... Ему не хватило буквально месяца до поступления. Документы он уже подал. И не успел", - рассказал товарищ.

Илья Струк погиб в зоне проведения ООС во время боевого дежурства Facebook Виктора Залевского

Как вспоминают друзья погибшего воина, с Ильей было просто. Он никогда не избегал работы, не искал отговорок, а брал и делал. Юноша всегда готов был прийти на помощь. И очень любил пошутить, хотя его чувство юмора способны были оценить далеко не все.

"Юмор у него был довольно специфический. Не все его понимали. Каждое утро у нас с ним начиналось с небольшой веселой словесной перепалки. И только потом мы, уже заряженные позитивом, вместе шли завтракать... Это был хороший человек. По-настоящему хороший", – говорит боевой побратим Ильи.

"Спи, брат. Твой дозор окончен. А твои братья продолжат уже открытый счет. Мы помним про десять за одного. Ты старался соответствовать этому правилу. Теперь будут убивать за тебя", – написал Серж Марко.

"Брат, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил!" – вслед за волонтером обещают воины 503-й ОБМП.

У тех, кто знает о славном боевом пути "барсуков" во главе с комбатом Вадимом Сухаревским (первый открыл огонь по российским оккупантам), сомнений нет, что эту клятву морпехи выполнят.