"Мечта, а не семья!" Всплыли подробности масштабного ДТП под Одессой

Авария в Одесской области 18 июля унесла жизни семьи с ребенком. На сегодняшний день вероятный виновник происшествия задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

OBOZREVATEL узнавал подробности трагедии.

В ДТП погибли: 26-летний Максим Середа, 56-летняя Ирина Ермакова с 17-летней дочерью Кристиной (на снимке девушке 13 лет). Также авария унесла жизнь внучки Ирины – 10-летней Алины

Как сообщила нам начальник пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская, авария произошла из-за того, что водитель грузовика MAN не уступил дорогу.

"Водитель грузовика сворачивал с главной дороги на второстепенную и не предоставил преимущество легковому автомобилю, который двигался по главной дороге. На сегодняшний день мужчина задержан, проводятся экспертизы на наличие или отсутствие у него алкогольного или другого опьянения, опрашиваются свидетели", – рассказала она.

Уголовное производство открыто по ст. 286. ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

В результате удара легковушка превратилась в груду металла

В жуткой аварии, которая произошла на трассе Одесса – Рени вблизи села Удобное, погибли жители поселка Сарата: Ирина Ермакова – начальник местной железнодорожной станции, ее дочь Кристина и внучка от старшего сына Алина. Также погиб водитель легковушки – Максим Середа, по данным местных СМИ – будущий зять. Парень воевал на Донбассе, получил инвалидность.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте

Местные жители глубоко соболезнуют родным погибших.

"Это хорошие и светлые люди, мечта, а не семья! Теперь их больше с нами нет… Трудно поверить, что одно ДТП может отнять столько человеческих жизней", – написал в Facebook один из друзей погибших.

ДТП произошло около с. Удобное Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области в ДТП погибла семья с двумя детьми. Легковой автомобиль, в котором находились люди, лоб в лоб столкнулся с автобусом.

В Долинском районе Ивано-Франковской области пьяный депутат сельсовета врезался в легковушку, в которой была семья с детьми. В результате погибли двое мальчиков 3 и 5 лет.

В Харьковской области легковой автомобиль влетел в отбойник – погибла одна из 9-летних девочек-двойняшек.

В Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку. Как потом выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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