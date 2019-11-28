Мажорное ДТП в Полтаве: вскрылись важные обстоятельства о прокуроре

Прокурор Тарас Турчин, которого "засекли" рядом с родственниками бизнес-леди Натальи Саенко на месте смертельного ДТП в Полтаве, прояснил ситуацию.

На судебном заседании 28 ноября Турчин сообщил, что он выполнял указание вышестоящего прокурора, так как авария была резонансной. Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат потерпевших Дмитрий Семеха.

"Турчин также сослался на внутренний приказ генерального прокурора, который регламентирует о необходимости выезжать на резонансные события, уведомляя об этом спецсообщением", – отметил он.

Прокурор Тарас Турчин на судебном заседании 28 ноября

По словам адвоката, когда судья спросил, соответствует ли статья 286 часть 1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) данному приказу и пониманию того, что ДТП резонансное, прокурор сказал, что нет.

Прокурор Турчин на месте ДТП рядом с мамой Натальи Саенко Скриншот с видео ТСН

Прокурор также сообщил суду, что на месте аварии общался со свидетелями, а также мамой водителя Mercedes Натальи Саенко, уточнил адвокат потерпевших.

Ранее наши журналисты сообщали, что на месте ДТП был допущен ряд на нарушений. Например, муж Саенко забрал видеорегистратор, при этом полицейские и прокурор ему не воспрепятствовали. На следующий день регистратор передали полиции с пустой картой.

15-летний Артем Левченко скончался через два месяца после ДТП Факты

Наталья Саенко на одном из судебных заседаний kolo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, авария с участием владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко произошла в ноябре 2018 года. В следствии ДТП погиб 15-летний велосипедист Артем Левченко.

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