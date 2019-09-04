"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой

Шикарные условия в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область), куда перевели виновницу жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской Алену Зайцеву, взорвали сеть.

Комментарии под соответствующими публикациями в Facebook весьма категоричны. Многие сочли за проявление несправедливости такие условия для человека, по вине которого погибли шестеро.

Алена Зайцева

"Бабло решает все", "Мажорная тв*рь!", "Согласно купленным билетам!", "Уничтожить!" – пишут они.

Но есть и те, кто все же встал на сторону Зайцевой. "А вы что хотели, чтобы она в кандалах в темном подвале сидела?" – спрашивает один из пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!