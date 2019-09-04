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4 сентября • обновлено в 14:53
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"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой

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Шикарные условия в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область), куда перевели виновницу жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской Алену Зайцеву, взорвали сеть.

Комментарии под соответствующими публикациями в Facebook весьма категоричны. Многие сочли за проявление несправедливости такие условия для человека, по вине которого погибли шестеро.

Алена Зайцева

Алена Зайцева

"Бабло решает все", "Мажорная тв*рь!", "Согласно купленным билетам!", "Уничтожить!" – пишут они.

Но есть и те, кто все же встал на сторону Зайцевой. "А вы что хотели, чтобы она в кандалах в темном подвале сидела?" – спрашивает один из пользователей.

"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой
"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой
"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой
"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой
"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой
"Мажорная тв*рь!" Сеть взорвали VIP-условия в колонии Зайцевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Днепр
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