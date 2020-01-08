Последнее фото перед вылетом: бортпроводница МАУ опубликовала уникальный снимок

В сети появилось совместное фото членов экипажа самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана утром 8 января.
Вероятно, оно является последним до вылета рейса. Снимок на своей странице в Instagram обнародовала бортпроводница МАУ Юлия.
"Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... Пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять", – написала она.
Девушка рассказала, что эту фотографию экипаж сделал как раз перед вылетом.
Скриншот страницы 8.juliia.8
Погибшие при падении самолета
Facebook/Євгеній Терехов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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