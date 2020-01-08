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8 января • обновлено в 23:21
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Последнее фото перед вылетом: бортпроводница МАУ опубликовала уникальный снимок

11.2т
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В сети появилось совместное фото членов экипажа самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана утром 8 января.

Вероятно, оно является последним до вылета рейса. Снимок на своей странице в Instagram обнародовала бортпроводница МАУ Юлия.

"Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... Пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять", – написала она.

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Девушка рассказала, что эту фотографию экипаж сделал как раз перед вылетом.

Последнее фото перед вылетом: бортпроводница МАУ опубликовала уникальный снимок

Скриншот страницы 8.juliia.8

Погибшие при падении самолета

Погибшие при падении самолета

Facebook/Євгеній Терехов

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
фотографии самолет разбился самолет МАУ
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