Пилоты были на связи до последнего: в МАУ заявили о лжи Ирана

Пилоты лайнера МАУ, который сбили ракетой в Тегеране 8 января, перед катастрофой выходили на связь с авиадиспетчером.

Об этом во время брифинга 11 января заявил вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, до ракетной атаки экипаж воздушного судно четко выполнял все указания диспетчерской башни, что опровергает изначальную ложь Ирана о том, что летчики якобы не выходили на связь.

"Чистейшая фразеология переговоров: им дали "набирать и поворачивать". Они ответили – "набирать и поворачивать". После этого все оборвалось", – сказал Сосновский, отметив, что пилоты могли замолчать только из-за взрыва.

Катастрофа МАУ

"В Тегеран летаем пять раз в неделю. Ничего нового в тот день не было. Это был обычный рейс. После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера. Сейчас сложно что-то скрыть. Никому не нужны данные флайтрекордера. На земле остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий. Никаких отклонений маршрутов, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", – добавил вице-президент компании.

Он также сказал, что никаких отклонений маршрута не было, а также заверил, что пилоты гражданской авиации не могли знать о ракетных стрельбах иранцев.

"Летчики не могли знать о том, что стреляли. Это не дело гражданской авиации. Если они откуда-то куда-то стреляют, то обязаны были закрыть аэропорт", – подчеркнул Сосновский.

Что еще прозвучало на брифинге МАУ?

Тела погибших в катастрофе находятся в четырех больницах. Ускорить процесс идентификации невозможно из-за отсутствия всех образцов ДНК.

Большинство тел погибших будут преданы земле в Иране, поскольку они по происхождению иранцы, сказал президент МАУ Евгений Дыхне.

Есть надежда, что тела погибших украинцев вернутся в Украину с грузовым бортом, который привез туда комиссию.

Отметим, что ложь иранской стороны о невыходе экипажа на связь подтвердил и президент МАУ Евгений Дыхне.

"Были заявления, что с бортом не было связи. Мы получили информацию от комиссии, которая расследует катастрофу, о том, что они переговоры с диспетчерами слышали собственными ушами. Рассмотрены переговоры в ходе расследования. Мы убедились, что правы. Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Диалог был до последней секунды происшествия. Было согласование маршрута, поворота. Это все в материалах расследования и будет доступно со временем документально", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

информированный источник в правительственной комиссии по расследованию крушения трагедии также подтвердил эту информацию. По его словам, поворот, который осуществлял пилот, и все маневры, были определены диспетчерской башней, согласно мировой практике.

А журналист Юрий Бутусов отметил, что его источник в комиссии рассказал, что факт переговоров пилотов с диспетчерами подтвержден и первыми итогами расшифровки черных ящиков.

По его словам, разговор свидетельствует о том, что никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается.

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