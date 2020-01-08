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8 января • обновлено в 12:51
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МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing

2.8т
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737.

Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Ранее стало известен список погибших членов экипажа:

  1. Сергей Хоменко

  2. Катерина Статник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерия Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлия Сологуб

  7. Алексей Наумкин

  8. Игорь Матков

  9. Денис Лыхно

МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing
МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing
МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing
МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
МАУ разбился самолет Авиакатастрофа
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