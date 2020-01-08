МАУ опубликовала список погибших в Иране пассажиров Boeing

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737.

Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Ранее стало известен список погибших членов экипажа:

Сергей Хоменко Катерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Володимир Гапоненко Юлия Сологуб Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лыхно

Как сообщал OBOZREVATEL:

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