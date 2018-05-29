Матиос обвинил всех АТОшников в вывозе оружия с Донбасса

Почти все военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в антитеррористической операции, незаконно вывозили оружие и боеприпасы из зоны АТО на Донбассе.

Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в ходе брифинга в Харькове, передает "Гордон".

"Вселенская несправедливость порождает вселенский радикальный протест. Увольнение в запас приводит к желанию или попытке применения незаконно вывезенного почти каждым, кто отбывал военную службу в зоне АТО, оружия и боеприпасов. Применение гранатометов в центре столицы или в других местах свидетельствует, что у нас беда", – отметил он.

По мнению Матиоса, это также значит, что "государство недорабатывает".

Напомним, ранее стало известно, какое оружие чаще всего вывозят военные с Донбасса.