УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Матиос обвинил всех АТОшников в вывозе оружия с Донбасса

1.8тЧитать новость на украинском

Почти все военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в антитеррористической операции, незаконно вывозили оружие и боеприпасы из зоны АТО на Донбассе.

Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в ходе брифинга в Харькове, передает "Гордон".

"Вселенская несправедливость порождает вселенский радикальный протест. Увольнение в запас приводит к желанию или попытке применения незаконно вывезенного почти каждым, кто отбывал военную службу в зоне АТО, оружия и боеприпасов. Применение гранатометов в центре столицы или в других местах свидетельствует, что у нас беда", – отметил он.

Новости
"Отдай сумку, Надя!" Матиос рассказал, какое оружие Савченко несла в Раду

По мнению Матиоса, это также значит, что "государство недорабатывает".

Напомним, ранее стало известно, какое оружие чаще всего вывозят военные с Донбасса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги