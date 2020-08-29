Матиос: дело Иловайской трагедии не передали в суд, власти не интересна правда

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что расследование Иловайской трагедии было закончено менее чем за два года, но материалы в суд не направлены.

Об этом он написал на странице в Facebook, утверждая, что "полная правда о войне, а не собственный пиар на трагедии, не интересна никому".

По его словам, с материалами экспертизы по делу Иловайска с 2016 до 2019 года добровольно ознакомилось 16 нардепов прошлого созыва, из нынешнего парламента – ни одного.

"На мое прямое письменное обращение к Верховному Главнокомандующему о необходимости направления дела по Иловайской трагедии в суд публичный ответ обществу "дал", оказывается, "проклятый" еще в 2014 году Зеленским генпрокурор Рябошапка. Ровно через 20 дней после назначения на должность он ликвидировал все подразделения ГПУ, которые занимались этими расследованиями", – написал Матиос, опубликовав текст соответствующего приказа.

"Действующие в то время в составе военной прокуратуры "управление войны" и "управление по расследованию преступлений на оккупированных территориях" с 69 следователями и прокурорами были в один день им ликвидированы. Взамен создан (фактически со скандалом от Рябошапки сохранен) Гюндуз Мамедовым департамент войны и оккупированного Крыма сейчас имеет некомплект 40% прокуроров из 50 штатных единиц", – рассказал он.

Анатолий Матиос / Facebook

Анатолий Матиос / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура назвала виновных в Иловайской трагедии. Было сказано, что единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия вооруженных сил РФ.