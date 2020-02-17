"Появилась надежда": Зеленский в Италии встретился с матерью нацгвардейца Маркива

Мама нацгвардеца Виталия Маркива, которого несправедливо приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии, Оксана Максимчук заявила, что поддержка украинского государства вселяет в ее сына уверенность, что у него все будет в порядке.

Своим мнением она поделилась на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию. Об этом идет речь в программе "Поліцейська хвиля" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Надежда на освобождение наконец появилась", – отметили в сюжете, комментируя усилия украинской делегации в Риме.

Мать Маркива оценила визит Зеленского в Италию Скриншот из видео

Так, Зеленский, кроме первых лиц Италии и Папы Римского, пообщался также с матерью нацгвардейца. "Мы сказали, что поможем, главное – вы не плачьте", – отметил глава государства.

"С такой поддержкой Виталий верит, что все для него закончится хорошо", – отметила женщина.

В МВД в свою очередь подчеркнули, что сделают все для справедливого оправдательного приговора для Маркива. Уже весной 2020 года по делу будет подана апелляция.

Напомним, Маркив также передал мощное послание к украинцам. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который встретился с Маркивом, рассказал, что нацгвардеец не намерен сдаваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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