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10 мая • обновлено в 11:24
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На спине вырезали букву "П”: мать избитого 17-летнего парня под Харьковом раскрыла новые детали

14.9т
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Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении, жестоком избиении, пытках и изнасиловании 17-летнего парня в поселке Рогань Харьковской области.

Ранее судимому 38 и 31-летнему жителям области грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая. Мать пострадавшего уверяла, что знает, кто расправился с ее сыном. По словам женщины, мальчику "отомстили" парень бывшей девушки и отец ее подруги

Подозреваемых в зверском преступлении на Харьковщине задержали

Подозреваемых в зверском преступлении на Харьковщине задержали

У парня сломаны четыре ребра, нос, гематомы по всему телу, внутреннее кровотечение в органы брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы. Над ним работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и хирурги. По словам врачей, реабилитация будет очень долгой.

Подозреваемых задержали

Подозреваемых задержали

Сайт Нацполиции

Мужчина зверски избил парня

Мужчина зверски избил парня

Сайт Нацполиции

Один из злоумышленников

Один из злоумышленников

Telegram-канал "Харьков 1654"

"Слава рассказал, что несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. Ему сразу разбили об голову телефон, чтобы он не смог позвонить. На спине ему пытались вырезать лезвием слово "п***р", но смогли только букву "п". Угрожали, что он сейчас станет "кормом для рыб", они пытались срывать ему ногти на руках, говорили, что болгаркой отпилят ему ноги, снимали все это на видео, и девушка, которая ударила его в пах, была там и снимала все это на видео. При этом я звонила в этот момент, и она мне ничего не говорила", – рассказала мама пострадавшего.

Пострадавший парень

Пострадавший парень

Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети показали фото одного из мужчин, которые зверски избили подростка на Харьковщине. А также девушки, из-за которой якобы начался конфликт.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Харьков
Тег
изнасилование
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Комментарии
85
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Смешно
0
Интересно
47
Печально
17
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
То что у потерпевшего на фото страшный вид - множественные гемотомы, не свидетельствует о тяжести телесных повреждений.
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1
2
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...грозит тюремное заключение на срок до 12 лет..." // Никаких до 12 лет не будет. В Украине обесценили человеческую жизнь и для экономии расходов на содержание заключённых за убийство без отягчающих, т е без расчленения трупов и других ужасов, дают стандартные 7 лет, а выходят по УДО через 5. Поэтому за избиение средней тяжести или даже лёгкой (потерпевший самостоятельно передвигается и у него ничего не поломано) дадут пару-тройку лет. Может больше дадут ранее судимому. Но никак не 12, а не судимому может вообще условно.
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5
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, Не поломано в смысле нет угрозы жизни и инвалидизации
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2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ребятки не состоят в каком нить добробате? Так бы отмазали их побратимы)))
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4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чорный Сашко, Они срочно вступят.
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5
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Pollak John
Pollak John
Чорный Сашко, они ватные поклонники , лапоть .
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