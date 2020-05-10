На спине вырезали букву "П”: мать избитого 17-летнего парня под Харьковом раскрыла новые детали

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении, жестоком избиении, пытках и изнасиловании 17-летнего парня в поселке Рогань Харьковской области.

Ранее судимому 38 и 31-летнему жителям области грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая. Мать пострадавшего уверяла, что знает, кто расправился с ее сыном. По словам женщины, мальчику "отомстили" парень бывшей девушки и отец ее подруги

Подозреваемых в зверском преступлении на Харьковщине задержали

У парня сломаны четыре ребра, нос, гематомы по всему телу, внутреннее кровотечение в органы брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы. Над ним работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и хирурги. По словам врачей, реабилитация будет очень долгой.

Подозреваемых задержали Сайт Нацполиции

Мужчина зверски избил парня Сайт Нацполиции

Один из злоумышленников Telegram-канал "Харьков 1654"

"Слава рассказал, что несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. Ему сразу разбили об голову телефон, чтобы он не смог позвонить. На спине ему пытались вырезать лезвием слово "п***р", но смогли только букву "п". Угрожали, что он сейчас станет "кормом для рыб", они пытались срывать ему ногти на руках, говорили, что болгаркой отпилят ему ноги, снимали все это на видео, и девушка, которая ударила его в пах, была там и снимала все это на видео. При этом я звонила в этот момент, и она мне ничего не говорила", – рассказала мама пострадавшего.

Пострадавший парень Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети показали фото одного из мужчин, которые зверски избили подростка на Харьковщине. А также девушки, из-за которой якобы начался конфликт.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram