Мать жителя Кропивницкого, которого Служба безопасности заподозрила в организации контрабанды защитных масок за границу, назвала все враньем и заявила, что семья сама шила товар и хотела просто заработать на жизнь.

На своей странице в Facebook Татьяна Бородина написала, что речи о 3000 масок не шло.

"Тв*ри! "Делок" – это мой сын, малый предприниматель, на чьи честные налоги вы получаете немаленькие зарплаты! И он, имея трех малолетних детей и беременную жену, уже несколько месяцев с вашей подачи остается без работы! За коммуналку, налоги, за то, что дети есть хотят, вам писать или нет?" – разразилась возмущениями мать.

Мать "делка" с масками из Кропивницкого гневно обратилась к СБУ

По словам Бородиной, ее сын считал свою деятельность законной: семья якобы сама шила маски на машинке.

"Не боясь ничего, честно и прозрачно, отправил те маски через "Укрпочту", опять же, заплатив деньги за пересылку фактически в казну страны! Сейчас вы поносите его и поносите "Укрпочту"!" – не сдержалась она.

"Так вот, отправил он их 6 апреля (запреты на не медицинские маски не было!), 9-го апреля их арестовывают в Киеве, до сегодняшнего дня проводят экспертизу, хотя, когда открыли посылку в Киеве, скривились, потому что увидели, что маски кустарные!" – добавила женщина.

Она потребовала связи с руководством СБУ в области и реакции от главы службы Ивана Баканова.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителя Кропивницкого, который пытался наладить продажу за границу крупной партии защитных медицинских масок, разоблачили 28 апреля. Ему светит административная ответственность.