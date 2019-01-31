''Мать била топором!'' Всплыли шокирующие детали жизни убитой ''девушки из чемодана''

Появились новые детали о жизни 19-летней Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре. Оказывается, дома её терроризировала родная мать.
Страшными подробностями в эфире телеканала "Украина" поделился одноклассник Дарьи, имя которого не озвучивалось. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте видео до конца).
"Над ней издевалась мама. Я вот вставал в школу в 7.30, позавтракал и пошел. А Даша вставала в четыре часа утра, рубила дрова, готовила мамке есть. Если Даша этого не делала, то мама её палкой била и выгоняла из дома", – рассказал он.
По его словам, в семье девушка была едва ли не рабыней, занимаясь всем домашним хозяйством, обслуживая мать. Та же не работала и постоянно сидела дома.
"Она пришла однажды в школу с поврежденной ногой. Рассказала, что не нарубила дров утром и мать её топором ударила по ноге", – вспомнил одноклассник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Днепре, 4 января, в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом.
Девушку, которую мертвой нашли в чемодане в Днепре, опознали.
Также к убийству девушки может быть причастен ее бывший парень.
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