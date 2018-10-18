Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео с места кровавой трагедии

В сети были опубликованы первые фото и видео с Керченского политехнического колледжа, где в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек и около 60 получили ранения.

Кадры с места трагедии оказались в распоряжении Ruptly и "Дождя". Также в Telegram-канале Mash появилось видео, на котором внутри учебного заведения видны кровь, разбитые окна и порванные учебники.

Отметим, что накануне у сети также обнародовали первые фотографии жертв, среди которых оказались как студенты, так и преподаватели.

Фото - "Дождь"

Фото - "Дождь"

Фото - "Дождь"

Фото - "Дождь"

Фото - "Дождь"

Фото - "Дождь"

Фото - Ruptly

Фото - Ruptly

Напомним, 17 октября 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, тогда как в Украине расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это говорит о том, что "керченский стрелок" мог действовать не один.