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Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео с места кровавой трагедии

31.6тЧитать материал на украинском

В сети были опубликованы первые фото и видео с Керченского политехнического колледжа, где в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек и около 60 получили ранения.

Кадры с места трагедии оказались в распоряжении Ruptly и "Дождя". Также в Telegram-канале Mash появилось видео, на котором внутри учебного заведения видны кровь, разбитые окна и порванные учебники.

Отметим, что накануне у сети также обнародовали первые фотографии жертв, среди которых оказались как студенты, так и преподаватели.

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Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - "Дождь"

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - Ruptly

Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото и видео колледжа после бойни

Фото - Ruptly

Напомним, 17 октября 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, тогда как в Украине расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это говорит о том, что "керченский стрелок" мог действовать не один.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
керченский стрелок
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Главное, что трёхцветные тряпки при входе не пострадали.
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Чет хохлы все перепутали,как в Беслане... В России Путина ценят за комфортную жизнь в стране,что по террористической угрозе США отстают от России,а не за то что ФСБ дома взрывает Странные вы,я бы сказал,ебнутые
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4
Ски Андрей
Ски Андрей
Zaicenger Antuan, тоже оьострение?иди похмелись,дурик!
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Ну если еще кто то бьіл кроме єтого стрелка, значит раша сделала, єто как в Беслане, только решили заложников не брать, когда то лет через 5, єто будет доказано и известно всему миру. Тем более что в россии регулярно подобное происходит, чтобьі мобилизировать народ вокруг власти, а сейчас они пожертвовали украинскими детьми опять ....
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Расскажы нам Томара, як исламские бармалеи, учившиеся в Харьковском Авиационном институте сбивали небоскребы в Нью Йорке. Там до сих пор этому учат?
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