Массовый расстрел на Житомирщине: стали известны имя подозреваемого и новая версия

Подозреваемым в убийстве семерых мужчин на Житомирщине является 58-летний арендатор местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекли к административной ответственности за нрушение правил хранения охотничьего оружия.
Об этом сообщает DETEКТИВ INFO. Кроме того, в сети обнародовали еще одну вероятную версию причины трагедии. Якобы поводом для убийства послужили связи погибших с правоохранителями, которые требовали "дань" от арендатора пруда.
Расстрел на Житомирщине
"Один человек взял в аренду пруд! Полиция якобы потребовала "дань". Мужчина был принципиален. У него все по закону и "дань" платить не хотел! На него давили, и он начал бороться! Написал письмо в ГБР. Говорят, будто тех полицейских взяли, а после этого к мужчине пришли АТОшники, якобы, на разборки", – озвучила эту версию на своей странице в Facebook пользовательница с ником Калина Киевская.
Однако руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии ТСН опровергла версию о том, что убийство произошло на почве вымогательств "дани" со стороны правоохранителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области мужчина расстрелял семь человек, с которыми отдыхал на природе.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал фотографии с места убийства семи человек охотником на Житомирщине.
Жена подозреваемого заявила, что кровавую бойню мужчина устроил из-за ссоры по поводу военной службы.
Ведь среди погибших были бывшие добровольцы и бойцы Нацгвардии, воевавшие на Донбассе.
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