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22 мая • обновлено в 13:26
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Массовый расстрел на Житомирщине: стали известны имя подозреваемого и новая версия

  • Трагедия произошла во время отдыха компании друзей на пруду

  • После распития спиртных напитков арендатор водоема расстрелял семерых человек

  • Шесть из них уже спали, когда началась стрельба

  • Одному мужчине удалось убежать и вызвать полицию

  • Все погибшие были добровольцами или бойцами НГУ

11.3т
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Подозреваемым в убийстве семерых мужчин на Житомирщине является 58-летний арендатор местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекли к административной ответственности за нрушение правил хранения охотничьего оружия.

Об этом сообщает DETEКТИВ INFO. Кроме того, в сети обнародовали еще одну вероятную версию причины трагедии. Якобы поводом для убийства послужили связи погибших с правоохранителями, которые требовали "дань" от арендатора пруда.

Расстрел на Житомирщине

Расстрел на Житомирщине

"Один человек взял в аренду пруд! Полиция якобы потребовала "дань". Мужчина был принципиален. У него все по закону и "дань" платить не хотел! На него давили, и он начал бороться! Написал письмо в ГБР. Говорят, будто тех полицейских взяли, а после этого к мужчине пришли АТОшники, якобы, на разборки", – озвучила эту версию на своей странице в Facebook пользовательница с ником Калина Киевская.

Однако руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии ТСН опровергла версию о том, что убийство произошло на почве вымогательств "дани" со стороны правоохранителей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Массовое убийство на Житомирщине
Место
Украина Житомир
Расследования

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