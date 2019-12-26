Массовые увольнения и высокие зарплаты: в Украине завершился этап реформы прокуратуры

В Украине завершился первый этап реформы прокуратуры, в результате чего из ГПУ было уволено больше половины прокуроров.

Об этом в Facebook сообщил основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

Он отметил, что в результате реформирования с 1339 прокуроров в Генеральной прокуратуре осталось 610 (55% уволены).

Также после создания Офиса Генпрокурора будут 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированные прокуратуры, где в целом останется 1500 сотрудников.

"С 20 января начнется дополнительный набор в ОГП вне системы (впервые в истории Украины), где откроются около 200 вакансий", – отметил Леменов.

Кроме того, состоится очистки в региональных (областных) и местных (окружных) прокуратурах течение 2020-2021 года.

ГПУ

Добавим, что сегодня, 26 декабря, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве заявил, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора существенно вырастут.

"Благодаря правительству зарплаты прокуроров существенно повышаются – от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что оклад прокуроров ОГП будет меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом к прокурорам будет применяться премирование и денежные бонусы.

"То есть не так свободно, как сейчас – всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы", – пояснил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде Украины проголосовало во втором чтении за основу и в целом за законопроект №1032, предусматривающий первоочередные меры по реформе органов прокуратуры.

Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы.

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