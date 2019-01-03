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Массовые убийства, ДТП и салюты: в Нацполиции назвали самые страшные преступления Нового года

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Самым громким происшествием новогодних праздников стало кровавое ДТП в Николаевской области. Там погибло восемь человек, среди них трое детей.

Об этом ObozTV рассказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Он также сообщил о самых серьезных преступлениях и инцидентах в Украине, которые произошли в период с 31 декабря по 2 января.

"Также было страшное убийство в последний день предыдущего года в Виннице, там предъявлено обвинение потенциальному виновнику и уже собрано достаточно доказательств. Сегодня ему будут выбирать меру пресечения. Это мужчина, который, по версии следствия, 31 декабря убил свою семью: жену, собственную мать и двоих детей", – рассказал Шевченко.

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Кроме того, добавил он, полиция Черкасской области успешно раскрыла резонансное убийство инспектора патруля рыбнадзора в Золотоношском районе, на Черкащине. Потенциальному виновнику уже предъявлено подозрение, а в ходе задержания полиции пришлось применять силу, ведь он оказал сопротивление.

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

Пресс-служба Нацполиции

"И еще можно отметить несчастный случай в Харькове, когда человек, запуская фейерверк, не справился, так сказать, с управлением этим фейерверком и нанес себе тяжелые повреждения: оторвана часть руки и получены серьезные ожоги лица".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одно резонансное ДТП произошло в Киевской области, в городе Обухов. Там легковой автомобиль врезался в маршрутное такси. В результате погибло трое людей.

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Темы
КриминалНовый годПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Артем Шевченко
Место
Украина
Теги
криминалУкраинаНовый годполицияНациональная полиция Украины
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