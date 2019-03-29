Массовые аресты крымских татар: названа цель оккупантов

Российские оккупанты устроили массовые обыски и аресты крымских татар накануне выборов Украины с целью запугивания местных жителей, которые пытаются принять участие в голосовании за будущего президента.

Об этом в эфире ObozTV сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов. Он отметил, что россияне делают все для того, чтобы жители полуострова боялись оттуда уезжать.

"Оккупанты устроили свой террор специально накануне выборов президента Украины именно за то, что этнические украинцы и крымско-татарский народ пытаются принять участие в голосовании", – сказал Гданов.

Гданов также сообщил, что в результате массовых обысков у крымских татар, которые состоялись утром 27 марта, 55 детей остались без родителей.

Обыски крымских татар в Крыму Цензор.НЕТ

"На сегодняшний день задержаны 29 человек. Их дети остались одни. Международное сообщество требует от оккупантов, чтобы они прекратили террор крымскотатарского народа и этнических украинцев на временно оккупированной территории и освободили всех заложников", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в аннексированном Крыму работники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта устроили массовые обыски в более 25 домах крымских татар. Их подозревают в участии в запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Адвокатов, которые приехали на место проведения следственных мероприятий, не допустили к подзащитным. Позже Главным управлением Нацполиции в Крыму и Севастополе было возбуждено уголовное производство по фактам обысков в Симферополе.

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