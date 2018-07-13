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Массовое вымирание: катастрофу в Крыму показали из космоса

9.8тЧитать новость на украинском

Из-за засухи в оккупированном Крыму значительно ухудшилось состояние растительности.

Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и 2018 году, сообщает 13 июля Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, по данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI (показатель количества активной биомассы, получаемой по данным по данным дистанционного зондирования земли), используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки 0,3.

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Всего в июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса NDVI по территории полуострова, составило 23%.

Также негативно повлияло на состояние растительности в Крыму и общее снижение количества осадков в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами.

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В МинТОТ отмечают, что "небрежное отношение оккупационной власти России к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Крыма может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове".

"Пренебрежение этими негативными явлениями оккупационными властями России может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, в том числе, к разрушению заповедных ландшафтов, эрозии почв, предотвращения ведения традиционного сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

По мнению украинского министерства, действия России "свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии Крыма с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и убытков для гражданского населения, проживающего на этой территории".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Джанкойском и Ленинском районах аннексированного Россией Крыма выявлена гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Демъян
Демъян
бла бла бла
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
))))))))))) Забавные укроученые. А вариант "кляты оккупанты заросшие бурьяном земли облагородили" они не рассматривають я так понимаю?
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Петров Игорь
Петров Игорь
Как хохлы пустые пляжи на фото снимают - мы в курсе. Тут аналогичные съёмки: одна в июне, а вторая в декабре.
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