Массовое убийство в Виннице: выяснился неожиданный факт о подозреваемом

Подозреваемый в массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне.

Следователи допускают, что именно это могло стать мотивом для 30-летнего мужчины забить молотком свою мать, жену и двух детей — 8-летнего сына и 3-летнюю дочь, говорится в сюжете ТСН.

Соседи рассказали, что семья ничем особо не отличалась. Подозреваемый работал программистом. Его жена была домохозяйка. В их четырехкомнатной двухэтажной квартире скандалы не случались — семья жила спокойно и не бедствовала.

Новости Зверское убийство семьи в Виннице получило неожиданное продолжение

Председатель ОСМД Валентина Клецко рассказала, что мужчина был активным и никогда не отказывал в помощи по дому. "Хорошая семья, молодая семья, для нас это горе", — добавила она.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родственнику жестоко убитой семьи в Виннице из четырех человек, который и вызвал скорую на место инцидента, объявили о подозрении в совершении преступления.