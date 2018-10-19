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Массовое убийство в Керчи: появились подробности о взрывчатке стрелка

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Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в колледже в оккупированной Керчи, мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Второй мировой войны.

"Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны", — сообщил представитель "экстренных служб" Крыма, передают "РИА Новости".

По его словам, в городе осталось большое количество боеприпасов, периодически "черные копатели" достают их из земли.

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В то же время источник отметил, что для применения кустарных технологий извлечения взрывчатого вещества из снарядов требуются специальные знания и опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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