Массовое убийство в Керчи: появились подробности о взрывчатке стрелка

Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в колледже в оккупированной Керчи, мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Второй мировой войны.

"Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны", — сообщил представитель "экстренных служб" Крыма, передают "РИА Новости".

По его словам, в городе осталось большое количество боеприпасов, периодически "черные копатели" достают их из земли.

В то же время источник отметил, что для применения кустарных технологий извлечения взрывчатого вещества из снарядов требуются специальные знания и опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.