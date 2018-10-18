Массовое убийство в Керчи: число жертв выросло 

Количество погибших в результате массового убийства в колледже в оккупированной Керчи (Крым) увеличилось до 21 человека.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, передает "Интерфакс".

"Подтверждаем. Теперь погибших 21", - сказали в российском ведомстве.

"Двадцать первая жертва - девушка. Это 17-летняя Вика Демчук. Она была в крайне тяжелом состоянии, сегодня ее перевозили в Москву", - уточнило Mash.

Напомним, что 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель более 20 и травмирование более 60-ти - убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это означает, что "керченский стрелок" мог действовать не один.