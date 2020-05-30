Массовое убийство на Житомирщине: всплыла информация о другом тяжком преступлении стрелка

Анатолий Захаренко, который расстрелял семерых человек на Житомирщине, ранее отбывал наказание в России за тяжкое преступление, а после неоднократно вел себя неадекватно.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок – порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", – отметил Геращенко.

Анатолий Захаренко 5 Канал

По его словам, следствие не верит в версию Захаренко о самообороне по нескольким причинам.

"Трое погибших были застрелены спящими, что полностью дезавуирует свидетельства Захаренко. Также дезавуируют это свидетельство и показания единственного выжившего свидетеля. Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", – рассказал замглавы МВД.

Антон Геращенко ik.arhano.ru

Геращенко рассказал, что Захаренко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит был ли он вменяем во время совершения преступления.

"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", – сказал Геращенко.

Он добавил, что за убийство двух и больше человек уголовным кодексом предусмотрена возможность пожизненного заключения.

"Лично я, если был бы судьей, наверное, такую меру обвинения и использовал бы", – подчеркнул Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Житомире состоялся суд по избранию меры пресечения Анатолию Захаренко, застрелившего накануне семь человек, с которыми отдыхал на природе.