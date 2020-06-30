Массовое убийство на Житомирщине: сын стрелка раскрыл подробности трагедии

Анатолий Захаренко, который подозревается в убийстве семи человек на Житомирщине, стрелял в людей, так как "у него не было другого выхода".

Об этом "КП в Украине" рассказал сын обвиняемого Алексей Захаренко. Парень сказал, что узнал о происшествии по звонку от матери.

"Отец маме сам позвонил. Он сначала полицию набрал, а потом – жену. Признался, что убил семь человек. У него не было другого выхода – он так не говорил, но я это прекрасно понимаю. Просто так он бы точно не стрелял. Может, что-то о семье сказали. Упрекнули, мол, и сам в армию не пошел, и мы с братом не служили. Но я не могу служить – у меня межпозвоночная грыжа. У Пети (старший сын Захаренко. – Ред.) отсрочка – один ребенка воспитывает", – предположил он.

Алексей Захаренко считает, что его отцу могла угрожать опасность, поэтому он начал стрелять.

"Думаю, он сделал то, что должен, если ему угрожала опасность. Отец не обманывает – скорее всего, у него и правда не было другого выхода. Вы же понимаете: они с оружием пошли спать. Или как? Интересный факт… Один с автоматом лежал (есть версия, что Захаренко сам разложил оружие возле убитых. – Ред.). Не в машинах "стволы" были зачехленными, а там, на месте, в домике", – сказал он.

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