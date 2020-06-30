Массовое убийство на Житомирщине: сын стрелка раскрыл подробности трагедии
Анатолий Захаренко.
Анатолий Захаренко, который подозревается в убийстве семи человек на Житомирщине, стрелял в людей, так как "у него не было другого выхода".
Об этом "КП в Украине" рассказал сын обвиняемого Алексей Захаренко. Парень сказал, что узнал о происшествии по звонку от матери.
"Отец маме сам позвонил. Он сначала полицию набрал, а потом жену. Признался, убил семь человек. У него не было другого выхода – он так не говорил, но я это прекрасно понимаю. Просто так он бы точно не стрелял. Может, что-то о семье сказали. Из-за того, что упрекнули, мол, и сам в армию не пошел, и мы с братом не служили. Но я не могу служить – у меня межпозвоночная грыжа. У Пети (старший сын Захаренко – Ред.) отсрочка – он один ребенка воспитывает", – предположил он.
Алексей Захаренко считает, что его отцу могла угрожать опасность, поэтому он начал стрелять.
"Я думаю, он сделал то, что должен, если ему угрожала опасность. Отец не обманывает – скорее всего, у него и правда не было другого выхода. Вы же понимаете: они с оружием пошли спать. Или как? Интересный факт… Один с автоматом лежал (есть версия, что Захаренко сам разложил оружие возле убитых – Ред.). Не в машинах "стволы" были зачехленными, а там, на месте, в домике", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Среди погибших были бойцы батальона имени Кульчицкого и в/ч 3018 НГУ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Захаренко сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – удержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему якобы угрожали.
Полиция раскрыла результат экспертизы стрелка с Житомирщины.