Массовое убийство на Житомирщине: глава ОГА открестился от версии со взяткой

Убийство семи человек в селе Новоселица, что в Попельнянском районе Житомирщины, не связано с делом об уличении на взятке начальника местного райотдела полиции.
Об этом на брифинге заявил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко, передает "Укрінформ". Зато заметил, что подозреваемый в кровавом преступлении 58-летний Анатолий Захаренко в пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал чиновник.
В то же время председатель Житомирской ОГА назвал "манипуляциями" информацию о возможной связи между документированием взятки, на которой задержали начальника Попильнянськоого районного отдела полиции, и убийством 7 человек.
По его словам, полицейского разоблачили при получении взятки на берегу пруда днем 21 мая, тогда как убийство случилось ночью 22 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая.
Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
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