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25 мая • обновлено в 16:04
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Массовое убийство на Житомирщине: глава ОГА открестился от версии со взяткой

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Убийство семи человек в селе Новоселица, что в Попельнянском районе Житомирщины, не связано с делом об уличении на взятке начальника местного райотдела полиции.

Об этом на брифинге заявил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко, передает "Укрінформ". Зато заметил, что подозреваемый в кровавом преступлении 58-летний Анатолий Захаренко в пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал чиновник.

Массовое убийство на Житомирщине: глава ОГА открестился от версии со взяткой

В то же время председатель Житомирской ОГА назвал "манипуляциями" информацию о возможной связи между документированием взятки, на которой задержали начальника Попильнянськоого районного отдела полиции, и убийством 7 человек.

По его словам, полицейского разоблачили при получении взятки на берегу пруда днем 21 мая, тогда как убийство случилось ночью 22 мая.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Массовое убийство на Житомирщине Криминал
Персона
Виталий Бунечко
Место
Украина Житомир
Теги
убийство взятка
Расследования

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