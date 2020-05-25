Массовое убийство на Житомирщине: глава ОГА открестился от версии со взяткой

Убийство семи человек в селе Новоселица, что в Попельнянском районе Житомирщины, не связано с делом об уличении на взятке начальника местного райотдела полиции.

Об этом на брифинге заявил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко, передает "Укрінформ". Зато заметил, что подозреваемый в кровавом преступлении 58-летний Анатолий Захаренко в пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказал чиновник.

В то же время председатель Житомирской ОГА назвал "манипуляциями" информацию о возможной связи между документированием взятки, на которой задержали начальника Попильнянськоого районного отдела полиции, и убийством 7 человек.

По его словам, полицейского разоблачили при получении взятки на берегу пруда днем 21 мая, тогда как убийство случилось ночью 22 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.

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