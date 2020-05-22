Массовое убийство на Житомирщине: арендатору Захаренко сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в убийстве семи человек в Житомирской области арендатору ставка Анатолию Захарченко.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Нацполиция
"Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Следственным управлением ГУ Нацполиции в области арендатору ставка сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более лиц (п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в ведомстве.
Следствие установило, что 22 мая на берегу ставка в районе села Новоселица Попильнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которым он накануне употреблял алкоголь. Подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно застрелил семерых человек.
Досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса генерального прокурора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия.
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