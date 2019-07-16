Массовое отравление детей под Одессой: появились новые подробности

Причиной массового отравление детей в Сергеевке (Одесская область) стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.

В результате произошло инфицирование детей, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

По результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности столов и посуды выделен возбудитель шигелеза. Этот возбудитель был выявлен у восьми больных детей.

Иллюстрация 24 канал

В ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

В частности, отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока, факты приготовления блюд, которые не входят в перечень блюд согласованного меню заведения; дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

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