Массовое отравление детей на Донетчине: всплыли новые шокирующие подробности

Причиной массового отравления в детском лагере на Донетчине, которое произошло летом 2018 года, стало несоблюдение санитарных норм.
Как сообщает прокуратура региона, директору лагеря "Орленок" оздоровительного комплекса "Ястребок" уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 325 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм).
Отравление в лагере называют одним из самых масштабных в Украине за последние годы. В течение двух дней в больницы с жалобами на боли в животе, тошноту, повышение температуры поступили 94 пострадавших. В основном дети.
"По заключению экспертизы, большинству пострадавших установлено заключительный диагноз: дизентерия Зонне и острый гастроэнтерит, вызванный золотистым стафилококком. Вероятным фактором передачи инфекции признано пищу, изготовленную на пищеблоке учреждения, а именно: борщ и овсяную кашу", – отмечают в ведомстве.
Условия в "Орленке"
Следствием доказано, что распространение заболевания среди отдыхающих и персонала стало возможным из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства в работе пищеблока. Это привело к реализации пищевого и контактно-бытового пути передачи инфекции.
Условия в "Орленке"
Ранее директор оздоровительного комплекса "Ястребок" Олег Шевченко высказал OBOZREVATEL предположение, что причиной отравления могла стать некачественная вода. Также он добавил, что лагерь "Орленок" был взят руководством "Ястребка" в аренду впервые.
Лагерь "Орленок"
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Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом во время поездки в школьном автобусе отравились восемь детей. По дороге школьники учуяли запах жженой пластмассы, а после этого их госпитализировали с симптомами отравления в районную больницу Барышевки
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