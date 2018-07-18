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Массовое отравление в лагере на Донетчине: число пострадавших превысило 90

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Из оздоровительного комплекса Донецкой области, в котором массово отравились дети, в больницу попал 91 человек.

Об этом говорят данные Госпродпотребслужбы Украины, специалисты которой проверили лагерь "Ястребок" (филиал "Орленок") в селе Сосновое Лиманского района.

"По состоянию на 18.07.2018 из загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Ястребок", филиал "Орленок" Лиманского района Донецкой области с признаками острой кишечной инфекции в лечебные учреждения Донецкой области были госпитализированы 91 пострадавших, из них 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что ведется комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с отбором образцов окружающей среды, микробиологическим обследованием персонала заведения.

"Отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения. ДЗОтоВ "Орленок" рассчитан на 150 мест. Текущая смена была второй, началась с 14.07.2018 (на отдых заехали 134 ребенка, в т.ч. 35 детей до 15 лет). По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15.07.2018 у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрироваться с 16.07.2018 и 17.07.2018 среди детей всех 4-х отрядов оздоровительного учреждения", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты обнаружили ряд вопиющих нарушений санитарного законодательства в лагере. В частности, была допущена работница, у которой были признаки заболевания дисфункции кишечника.

Место
Украина
Объекты
отравлениедети
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну ладно, вы карателей травите просрочкой, но детей то за что? Фашисты!!!
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