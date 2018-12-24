Масштабный пожар на курорте в Карпатах: появились первые данные о жертве

В селе Яблоница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря вспыхнул масштабный пожар, в результате чего погиб один человек.

По данным пресс-службы ГосЧС Ивано-Франковской области, это произошло в местном двухэтажном коттедже-отеле "Простоквашино" в урочище "Дол".

"Первым на место вызова прибыло подразделение Государственного пожарно-спасательного поста поселка Ворохта. Расстояние от ближайшего подразделения к месту пожара составила около 25 километров", – сказано в сообщении.

Пламя охватило все здание. Во время пожара персонал до приезда спасателей эвакуировал жителей отеля. Но один человек остался в помещении. Его тело нашли во время разбора конструкций сгоревшего отеля. Погибшим оказался 33-летний житель Ивано-Франковска. Он работал кочегаром.

Пожар был локализирован в 6:12. Общая площадь возгорания составила 1500 м кв. Причина устанавливается.

Пожар в отеле в Карпатах ГосЧС

Пожар в отеле в Карпатах ГосЧС

Пожар в отеле в Карпатах ГосЧС

Пожар в отеле в Карпатах ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова на ярмарке прогремели взрывы в домике ресторана "Реберня", в ходе которых пострадали пятеро человек. Позже появилось видео.

Также стало известно, что пострадавших спасал до приезда медиков герой боев за Авдеевку Андрей Алямский.