Масштабный пожар на Харьковщине потушили. Фото и видео

В воскресенье, 6 сентября, пожар в лесном массиве вблизи с. Горобьевка Двуречанского района Харьковской области, который возник еще 2 сентября, потушили.

Как написала пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте, уже 4 сентября пожар был локализован. Тогда общая площадь, пройденная огнем, составила 500 га (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован. На месте от ГСЧС остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники", – говорится в сообщении.

Крупный пожар в Харьковской области вспыхнул еще 2 сентября. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В то же время пожар на территории Чугуевского горсовета, в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка, был ликвидирован еще 4 сентября. К тушению привлекли семь человек и две единицы техники лесхоза, 15 человек из личного состава и одну единицу техники ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской и Луганской областях 2 сентября вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов.

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