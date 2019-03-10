Масштабное побоище в Черкассах: глава Нацкорпуса угодил в базу "Миротворец"

Руководителя черкасского "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука внесли в базу украинского добровольческого центра "Миротворец" после столкновений с полицией, которые произошли 9 марта в центре Черкасс из-за коррупционного скандала в оборонке Украины.

Как сообщает издание "Вікка", он даже получил "минуту славы" на центральном российском телеканале после того, как устроил провокации после выступления президента Украины Петра Порошенко.

Дмитрий Кухарчук Вікка

"Накануне выпуски новостей на центральных каналах РФ взорвались новостью о сорванных предвыборных митингах действующего президента. Интересно, что сейчас "Нацкорпус" российские журналисты уже называют фашистами и карателями. Радикально настроенные люди, которые объявили на Порошенко охоту, – именно так охарактеризовал события в Черкассах диктор одного из российских каналов. Иллюстрируя свои слова соответствующим видеорядом, отснятым в Черкассах 9 марта", – сказано в сообщении.

Внимание! Видео содержит российскую пропаганду!

В базе "Миротворец" Кухарчука называют организатором нападения на сотрудников полиции в Черкассах и проплаченных митингов.

"Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и манифестаций под националистическими лозунгами. Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", – сказано на сайте "Миротворца".

На официальной странице Центра в Facebook обнародовали фотографию шествия националистов за несколько минут до схватки. Сотрудники "Миротворца" попросили помощи в идентификации соратников Кухарчука.

Уточняется, что в Черкассы на спланированную акцию "Нацкорпуса" съезжались и иногородние активисты. Полиция останавливала их автобусы по дороге. При чем сами представители организации снимали дерзкие разговоры с правоохранителями и выкладывали в сети.

Напомним, что представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал Порошенко, и провоцировать драку. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что протестующие "хотели хордкора".

В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!