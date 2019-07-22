Масштабное ДТП с малышами на Прикарпатье: всплыли жуткие подробности

В больнице Ивано-Франковска скончалась мать двух малышей, которые ранее погибли в ДТП с пьяным депутатом сельсовета.

32-летнюю Наталью Чоп после аварии 10 июля доставили в реанимацию районной больницы, где она находилась в состоянии комы. 19 июля женщину перевезли в областную больницу, однако, полученные в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.

"В Ивано-Франковской областной больнице умерла мама деток Артемки и Кирилла", – написала в Facebook родственница погибших Роксолана Чоп.

В ДТП погибла Наталья Чоп вместе с сыновьями Кириллом и Артемом. Отец детей Владимир во время ДТП получил незначительные травмы

Напомним, что ДТП произошло на трассе возле села Княжелука в Долинском районе. В Ford Focus, в котором находилась семья с детьми, врезался автомобиль KIA Sportage, которым управлял депутат Подбережского сельского совета Богдан Процив.

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что по результатам медицинской экспертизы, водитель KIA находился в состоянии алкогольного опьянения.

Место ДТП

Впрочем, родственники погибших предполагают, что за рулем KIA находился не Процив, а начальник Долинского отделения полиции Василий Хомин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Легковой автомобиль, в котором находились люди, лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

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