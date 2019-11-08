Столкнулись автобус и 5 авто: под Одессой произошло масштабное ДТП. Фото

В Одесской области неподалеку от города Южный в пятницу, 8 ноября, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса.

Жертв нет. Незначительные травмы получил водитель красного автомобиля. Об этом сообщает издание yuzhny.info, которое опубликовало фото последствий аварии (чтобы их посмотреть, проскрольте страницу до конца).

На место прибыли скорая и полиция. Причины и виновник аварии будут установлены в ходе следствия.

Под Одессой произошло масштабное ДТП yuzhny.info

Под Одессой произошло масштабное ДТП yuzhny.info

Под Одессой произошло масштабное ДТП yuzhny.info

Под Одессой произошло масштабное ДТП yuzhny.info

Под Одессой произошло масштабное ДТП yuzhny.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве возле школы произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого погибли два человека.

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