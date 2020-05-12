Масштабная утечка данных украинцев: полиция начала расследование

Национальная полиция Украины 12 мая начала расследование масштабной утечки данных граждан, которые предлагал продать анонимный Telegram-канал.

Следователи провели предварительный анализ и заявили, что утечка не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія", сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации) УК.

В полиции уточнили, что работа ресурса, который распространял персональные данные, остановлена.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке их персональных данных. Оказалось, что в Telegram работал бот, который предлагал продать данные – паспорта и водительские права с фото. В Министерстве цифровой трансформации информацию о причастности "Дії" назвали фейком, однако специалисты по кибербезопасности придерживаются иного мнения.

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