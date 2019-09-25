Масштабная спецоперация в Ужгороде: полиция задержала лидера опасной ОПГ

В Ужгороде ближе к вечеру 25 сентября полиция задержала организатора и исполнителя покушения на убийство офицера Управления защиты экономики Андрея Иванкива.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что следствием были установлены свидетели и очевидцы происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения к моменту преступления и после. Также было задействованы кинологи и водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Ужгороде задержали лидера ОПГ Пресс-служба Нацполиции

На дне реки Уж нашли орудие преступления – пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки было найдено и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник. Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе.

Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле "выполняли заказные грязные дела".

В Ужгороде задержали лидера ОПГ Пресс-служба Нацполиции

В Ужгороде задержали лидера ОПГ Пресс-служба Нацполиции

"Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления, связанный с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей", – отметили в полиции.

Спецназом в Ужгороде было проведено задержание 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство полицейского.

Задержанных доставили в Киев и объявили им подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.

В Ужгороде задержали лидера ОПГ Пресс-служба Нацполиции

В Ужгороде задержали лидера ОПГ Пресс-служба Нацполиции

Напомним, утром 11 июля 2019, в Ужгороде был обстрелян легковой автомобиль, на котором передвигался начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Полковник полиции чудом не пострадал.

Как скандал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве спецслужбы задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" и самого 60-летнего главаря группировки.

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