Масштабная катастрофа: в ''ДНР'' сделали срочное заявление о ''планах'' ВСУ

"Пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР" Михаил Попов заявил, что украинские военные, координируемые спецслужбами США и Великобритании, якобы готовят ряд диверсий на территории самопровозглашенных республик.

Соответствующее "официальное заявление" обнародовано пресс-службой террористического "МГБ". В нем сказано, что якобы для этого "в начале декабря в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США в Украине подполковник Эрик Адамс", а также иные британские военнослужащие.

"Разведкой "ДНР" получены достоверные данные о подготовке киевским режимом провокаций на своей территории, направленных на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе с последующим обвинением в них республик", — сказано в заявлении.

Михаил Попов Подконтрольные террористам СМИ

Попов также уверяет, что "приоритетными объектами диверсий" якобы являются:

"Северодонецкое объединение Азот", г.Северодонецк;

Константиновский химический завод, г.Константиновка;

Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;

Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;

Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;

Металлургический комбинат "Азовсталь", г.Мариуполь.

В "ДНР" также заявили, что западные военные разведчики пытаются создать аналог сирийских "Белых касок" в Украине "с целью фиксации последствий отравления населения и фальсификации видеоматериалов, доказывающих причастность к антигуманным акциям сил ополчения народных республик и России".

Иллюстрация informator.news

Напомним, накануне главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией якобы готовит масштабную военную операцию, целью которой, по его словам, является "придание правдоподобности обвинениям "ДНР" и России".

Как писал OBOZREVATEL, также террористы заявили, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

По их словам, защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.