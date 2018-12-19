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Масштабная катастрофа: в ''ДНР'' сделали срочное заявление о ''планах'' ВСУ

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"Пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР" Михаил Попов заявил, что украинские военные, координируемые спецслужбами США и Великобритании, якобы готовят ряд диверсий на территории самопровозглашенных республик.

Соответствующее "официальное заявление" обнародовано пресс-службой террористического "МГБ". В нем сказано, что якобы для этого "в начале декабря в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США в Украине подполковник Эрик Адамс", а также иные британские военнослужащие.

"Разведкой "ДНР" получены достоверные данные о подготовке киевским режимом провокаций на своей территории, направленных на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе с последующим обвинением в них республик", — сказано в заявлении.

Новости
''Захватим танки'': в ''ДНР'' нелепо напугали ВСУ из-за ''наступления''
Михаил Попов

Михаил Попов

Подконтрольные террористам СМИ

Попов также уверяет, что "приоритетными объектами диверсий" якобы являются:

  • "Северодонецкое объединение Азот", г.Северодонецк;

  • Константиновский химический завод, г.Константиновка;

  • Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;

  • Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;

  • Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;

  • Металлургический комбинат "Азовсталь", г.Мариуполь.

В "ДНР" также заявили, что западные военные разведчики пытаются создать аналог сирийских "Белых касок" в Украине "с целью фиксации последствий отравления населения и фальсификации видеоматериалов, доказывающих причастность к антигуманным акциям сил ополчения народных республик и России".

Иллюстрация

Иллюстрация

informator.news

Напомним, накануне главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией якобы готовит масштабную военную операцию, целью которой, по его словам, является "придание правдоподобности обвинениям "ДНР" и России".

Как писал OBOZREVATEL, также террористы заявили, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

По их словам, защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
фейкиНовости ДНРДНРВооруженные силы Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"гавноконвой" рашинский похоже все нужное завез.
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минин евген
минин евген
стопудово кацапы какую-то хуйня новоросам устроят и, как всегда, будут пиздеть, что не они.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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