Масштабная афера Путина на Донбассе потерпела фиаско: обнародованы доказательства

Россия оказалась не готова к оперативной выдаче своих паспортов жителям временно оккупированного Донбасса.
При нынешних темпах работы на оформление документов для всех людей, проживающих на захваченных территориях, ей понадобится 28 лет. Об этом на своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский.
Он отметил, что за месяц так называемые "власти ДНР" получили всего 6,5 тыс. заявок на российские паспорта.
Паспорт РФ
kafedra.com.ua
"На самом деле получить их хотело намного больше людей, но больше просто не смогли обработать. Не трудно подсчитать, что при официальном населении "ДНР" в 2,2 млн для всеобщей паспортизации при таких темпах понадобится около 28 лет. Спасибо, Россия!" – разъяснил Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
В Украине также отметили опасность повторения абхазского сценария на Донбассе.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что таким образом Кремль попытается "аннексировать Донбасс или создать российский анклав в Украине".
Новоизбранный президент Владимир Зеленский отметил, что таким образом Россия признала тот факт, что она является страной-агрессором.
Кабинет министров Украины признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников РФ, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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