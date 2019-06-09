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Масштабная афера Путина на Донбассе потерпела фиаско: обнародованы доказательства

1.3тЧитать материал на украинском

Россия оказалась не готова к оперативной выдаче своих паспортов жителям временно оккупированного Донбасса.

При нынешних темпах работы на оформление документов для всех людей, проживающих на захваченных территориях, ей понадобится 28 лет. Об этом на своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что за месяц так называемые "власти ДНР" получили всего 6,5 тыс. заявок на российские паспорта.

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Паспорт РФ

Паспорт РФ

kafedra.com.ua

"На самом деле получить их хотело намного больше людей, но больше просто не смогли обработать. Не трудно подсчитать, что при официальном населении "ДНР" в 2,2 млн для всеобщей паспортизации при таких темпах понадобится около 28 лет. Спасибо, Россия!" – разъяснил Казанский.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персоны
Владимир ПутинДенис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Об этом на своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А, ну тогда конечно
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Он отметил"? Все? Серьезно? Я отмечаю, что бротского вчера драли в рот четверо свиней. Обосс, опубликуй пожалуйста эту новость
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