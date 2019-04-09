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"Масса погибших, раненых, и блокада": главарь "ДНР" собрался за помощью к Путину

4.3тЧитать материал на украинском

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что целью Донбасса является якобы "воссоединение с Россией", так как Украина им принесла лишь "массу погибших".

Это заявление боевика растиражировали местные СМИ, подконтрольные захватчикам.

"Донбасс должен вернуться на Родину полноправным членом. Другого благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Все, что дала нам Украина, и дает по сегодняшний день – это снаряды, разрушения, масса погибших, раненых, и блокада", – отличился бредовым заявлением оккупант.

Он утверждает, что на захваченном Донбассе "интеграционные процессы сейчас в достаточно интенсивной фазе".

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Денис Пушилин

Денис Пушилин

"Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и относимся с пониманием к тому, что наш путь тяжелее и тернистей. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем", – сказал Пушилин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин возложил цветы к знаку с надписью "Россия" в аннексированном Крыму, чем вызвал насмешки в сети.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
И на хрена России нищий регион с "убитой" экономикой? У неё своей нищеты хватает. Никогда она эту часть Донбасса не присоединит. Это очередное утешение для разочаровавшихся граждан ДНР, которые ещё верят в сказки.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тут два варианта ,либо Зеленский сможет преодолеть страх перед бандерами,и договориться с Донбассом. ,о полной автономии,федерации ,конфедерации, но формально, все таки, в составе Украины .Либо Зеленский затянет старую песню про "мы повэрнемо Крым и Донбасс",и продолжит обстрелы . Россия отреагирует однозначно ,введет миротворцев, на линию разграничения. а может и на админграницы областей,И тогда попробуйте, хоть пукнуть в сторону Донбасса(в общем как в Крыму). потом пройдет референдум о воссоединении с Россией, Думаю никто не сомневается как проголосуют на Донбассе. И все, как говорится "остаточнэ прощавай "
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Семёнов Александр, россия не введет, а соснет хуйца. Этих «миротворцев» регулярно под Донецком пиздят
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Юг Руси
Юг Руси
"............... отличился бредовым заявлением оккупант." - ????????????? По мнению Обсоса это бред??? Ебучие Обезьяны!
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