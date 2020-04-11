Пранкер устроил разоблачение "Укрзалізниці" из-за скандала с масками

Скандал с масками в "Укрзалізниці", когда работникам локомотивного депо на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты бумажные салфетки, получил новый поворот.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалась запись телефонного разговора пранкера с начальником того самого депо "Кременчуг" Евгением Белоцерковцем.

Во время беседы пранкер представился советником заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Виктора Ляшко – Артуром Гроцем. Имя, судя по всему, вымышленное.

"Советник" пытался выяснить, что у Белоцерковца происходит с защитными масками на предприятии. На что начальник депо пообещал все самодельные маски из салфеток изъять.

OBOZREVATEL публикует запись этого разговора, а также полную его расшифровку.

Расшифровка разговора:

Евгений Белоцерковец, начальник депо "Кременчуг" (ЕБ). Пранкер (П).

П: Здравствуйте, меня зовут Артур Гроць, я советник заместителя министра, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. У вас есть несколько минут?

ЕБ: Да, да, говорите, что вы хотели.

П: Тут просто массово поступают сообщения о том, что у вас на предприятии нарушается 211 постановление Кабмина, якобы у вас вовсе нет масок, что сотрудники вынуждены чуть ли не салфетками прикрываться. Мы бы хотели выяснить, чтобы министру корректно доложить о ситуации, есть ли там нарушения, есть ли у вас эти маски и почему их нет, если их нет?

ЕБ: А как, вы говорите, фамилия ваша?

П: Гроць Артур, советник заместителя министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Кирилловича Ляшко.

ЕБ: Артур Дроць?

П: Гроць, ггг.

ЕБ: Гроць Артур, советник министра..

П: Нет, заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Кирилловича Ляшко.

ЕБ: Артур, а по батюшке вас как?

П: Артур Евгеньевич

ЕБ: Евгеньевич. Меня Евгений Анатольевич. Так, Артур Ляшко, Артур Кириллович. Даю пояснение по всем этим ситуациям. Предприятие локомотивного депо работает в штатном режиме. И то, что нерадивые люди некоторые пытаются сорвать этот процесс, я не знаю, как это назвать, предвыборная гонка или чем это назвать. Но я заверяю вас в том, что на предприятии мы централизованно получаем все средства индивидуальной защиты. Все это мы получаем от наших складов города Харькова. Централизованно идет поставка. Организовано по предприятию, обрабатывается весь подвижной состав – локомотивы, кабины локомотивов, весь автотранспорт обрабатывается. Получены защитные маски. Плюс на предприятии своими силами организован пошив многоразовых масок, которые выдаются людям. Все люди масками обеспечены.

Вот такие маски из салфеток железнодорожникам выдавали в депо "Кременчуг"

Вот такие маски из салфеток железнодорожникам выдавали в депо "Кременчуг"

П: Да я в курсе как это происходит, нам тоже поступают ежедневные сводки. Меня интересует конкретно та ситуация, по которой мы сейчас массово получаем обращения. Уже министра, и в Кабмине. Поскольку это были массовые публикации в СМИ, вот мы получили сводку, только среди центральных СМИ 4 об этом написали, и мы имеем охват в 500 тысяч человек. Теперь этим людям нужно объяснить, что произошло.

ЕБ: Артур Евгеньевич, буквально час назад с предприятия уехал канал ЗИК из Киева. И они снимали все эти моменты. Я же говорю, предприятие обеспечено масками на 100%.

П: Что была за ситуация? Это был момент перед тем, как вы получили очередную поставку?

ЕБ: Это был момент перед тем, как мы получили централизованно первую поставку масок. Мы их получали не единоразово, и получали эти маски централизовано. Плюс у меня на предприятии организован пошив этих масок, люди шьют. Многоразовые маски.

Железнодорожники показали, как их спасают маски из салфеток Скрин видео

Железнодорожники показали, как их спасают маски из салфеток Скрин видео

П: Какого числа вы организовали пошив?

ЕБ: Я не готов сказать. Я знаю, что сбоя по масочному режиму, нарушений не было. Не было абсолютно. Я сам хожу в такой маске и то, что дала централизованная поставка. И если вы связаны с Министерством здравоохранения вы прекрасно знаете, что такое…

А вместо перчаток, которые рабочим также не выдают, люди надевают пакеты из-под батона

П: Пошив масок – это же не из салфеток происходит?

ЕБ: Нет, нет, нет.

П: А то мы тут такие фотографии получаем, это просто…

ЕБ: Не из салфеток, этот пошив масок, если хотите маски мы шьем не бумажные, а из хорошей качественной ткани, она многоразовая эта маска, так как Минздрав и все говорят, что ее можно стирать, гладить утюгом и заново одевать. Абсолют здесь маски, скажите и я скажу, многоразовые. Я изготовил таких масок 1200 шт.

П: И я так понимаю у вас на предприятии работает 400 человек.

ЕБ: Да. И у меня таких масок, вот посчитайте, это по три маски на человека уже каждому раздал. У меня этот цех по пошиву масок работает, и сегодня централизованно со склада мне машина везет еще маски медицинские. Маски у меня в наличии, антисептик в наличии, антисептик для рук. Полностью во всех подразделениях, помещениях стоят распылители. Это как на заправках, что можно свободно мыть руки. Обрабатываются помещения, весь подвижной состав, автотранспорт. Все у меня в наличии есть. Я понимаю, что в тяжелой ситуации мы работаем, но я вас заверяю, Артур Евгеньевич, что все у нас есть. Я не боюсь даже если приедет какая-то проверка, я полностью все это продемонстрирую.

П: Вы видели эти публикации СМИ, те маски, которые демонстрировались, это действительно те маски, которые вы пошили?

ЕБ: Да то что сегодня я видел, на ЗИКе показывали, это маска с моего материала, которые пошили девчата моего предприятия. Это тряпьяная качественная маска. Я говорю, я хожу по городу в такой маске, потому что введено чрезвычайное состояние. Да я ее стираю, я ее получил как начальник предприятия, взял себе эти две масочки, и их на переменку меняю. Еще плюс одну дома изготовила жена

П: Так 1200 масок вы самостоятельно пошили, и сколько вы централизовано получили с Харькова?

ЕБ: Да и 600 штук у меня раскроено у меня материала лежит, сейчас девчата шьют. И плюс производство не останавливается. Мы работаем и шьем эти маски полностью, народ у меня обеспечен. Я встречаю людей на выходных в городе. Вот встретил в прошлую субботу машиниста, он идет в маске, которую ему выдало предприятие. Он даже не на работе, а по своим делам идет по городу в маске. Я же понимаю. Потому что я веду контроль за этим всем

П: Я понимаю, что сейчас сложная ситуация, сами шьете, но судя по той маске, которая есть на фотографии, она очевидно не соответствует никаким стандартам качества, которые необходимо соблюдать для того, чтобы эта маска действительно была эффективной, и для того, чтобы не было попаданий через...

ЕБ: У вас есть Вайбер на каком-то номере, на этом номере есть Вайбер?

П: Да нужно проверить, это у меня рабочий номер…

ЕБ: Передайте мне номер, на котором есть Вайбер, я сейчас сфотографирую маску, которая пошита на предприятии, и вам брошу.

П: Да мы попробуем, я вам скину в СМС-сообщении номер, на который вы можете прислать номер.

ЕБ: Да бросьте номер.

П: Мы сейчас попробуем на своем уровне как-то ответить и отбиться от всех этих обвинений. У меня единственная к вам просьба, если вдруг будет какая-то проверка, если вы уже раздали эти маски и действительно какие-то из них в таком состоянии, как это сейчас демонстрируется в СМИ, надо максимально заменить их на те, что поновее и в лучшем состоянии, чтобы в случае, если вы попали под эту проверку, не оказалось, что у кого-то из сотрудников будет та маска, которая даже к лицу плотно не прилегает.

ЕБ: Конечно, я за свои маски отвечаю. Артур Евгеньевич, дело в том, что мы людям, вот приходят люди на работу, мы им раздаем эти маски. И вот я был на территории депо сегодня, цех эксплуатации, куда являются наши машинисты. У дежурного маски лежат в коробочке полностью. Пришла бригада на явку получать маску, бери и езжай.

П: Единственное просьба, чтобы максимально обновить, чтобы не было таких ситуаций.

ЕБ: Я понял, понял, хорошо.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, работникам локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса самодельные "маски" из бумажных салфеток.

Соответствующие фото предоставил OBOZREVATEL один из рабочих депо. В частности, он рассказал, что ему и коллегам выдали маски, сделанные из бумаги и с помощью канцелярских резинок.

Кроме того, по словам мужчины, дезинфекция составов также происходит в весьма подозрительной форме. "Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур", – пожаловался собеседник.

Однако пресс-служба "Укрзалізниці" официально опровергла информацию журналистов и даже назвала это фейком.

OBOZREVATEL провел свое расследование и выяснил, как на самом деле обстоят дела с защитой от коронавируса на предприятии депо "Кременчуг". Железнодорожники подтвердили, что им действительно выдавали "защитные" маски, сделанные из салфеток.

И даже показали видео, как машинист пытается надеть такую маску во время рейса. По данным Свободного профсоюза этого депо, за все время карантина им от "Укрзалізниці" поступило всего 1100 масок. И это на коллектив в 400 человек – машинистов, помощников машинистов локомотивов и обслуживающий персонал.

Профсоюз за свои деньги и деньги спонсоров закупает маски. А на самом предприятии начальник Белоцерковец организовал пошив масок из обычной ткани, которая используется для штор.

В разговоре с OBOZREVATEL Белоцерковец не признавался, что выдавал маски из салфеток работникам, и уверял, что "Укрзалізниця" на 100% обеспечивает коллектив защитными средствами.