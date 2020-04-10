Маски из штор, вместо перчаток – упаковка от батона: как "Укрзалізниця" гробит людей в пик коронавируса

Скандал с масками в "Укрзалізниці" набирает обороты. В Полтавской области в ДЕПО "Кременчуг" машинистам выдавали самодельные маски из обычных бумажных салфеток. Таким образом люди должны были защищаться от коронавируса.

Однако руководство "Укрзалізниці" вместо того, чтобы пояснить ситуацию, поспешило заверить всех, что эта информация является фейком. Поэтому мы решили продолжить наше расследование и выяснить, что же на самом деле происходит со средствами защиты.

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В "Укрзалізниці" отделались отговорками

Заявление о том, что наша информация о бумажных масках для железнодорожников является фейком, выдал департамент информационной политики "Укрзалізниці". Причем сначала, 8 апреля, в пресс-службе отказались комментировать данный факт, однако когда публикация разошлась в сети, решили все-таки попытаться исправить ситуацию.

Заместитель департамента Сергей Щур пояснил это так: "Мы не опровергаем, что такие случаи были, когда людям выдавали самодельные маски. Но это было лишь два дня, когда только объявили карантин. Тогда совсем не было защитных средств, поэтому на протяжении двух дней железнодорожникам выдавали такие маски. Но уже с 14 марта их начали обеспечивать теми, которые закупали у производителей".

Ведомство решило обвинить журналистов

На сайте ведомства в тот же день сообщили, что 8 апреля депо "Кременчуг" получило 750 масок и 300 респираторов, а также 46 литров антисептика. Если учесть, что в депо работает 400 человек, то на каждого придется по 2,5 маски или респиратора. Кроме того, учитывая, что каждый день в рейс железнодорожники должны брать по 200 мл антисептика, запаса в 46 литров хватит только на 230 человек.

На деле же все гораздо печальнее. По словам местных железнодорожников, им пришлось долго использовать бумажные маски. Этот факт также подтверждают в свободном профсоюзе локомотивного депо "Кременчуг".

Маски сделали из салфеток и канцелярских резинок

Маски сделали из салфеток и канцелярских резинок

22 марта там даже сняли видео, как машинисту Максиму Москальцу и его помощнику выдали в рейс бумажную самодельную маску, которую он пытается надеть, но, естественно, ничего у него не получается.

Масок нет, но вы держитесь!

"С момента начала карантина в депо никаких средств защиты не было. Я даже написал заявление на оплату простоя по ч. 3 ст. 113, в связи с тем, что есть угроза моей жизни и здоровью. И сказал начальнику, что выйду на работу только после того, как мои коллеги и я будем обеспечены хотя бы масками", – рассказал нам заместитель главы свободного профсоюза депо "Кременчуг" Максим Москалец.

По словам Максима, они не видели никаких средств защиты, выданных от "Укрзалізниці". "Мы все покупаем за счет профсоюза и спонсоров. Или изготавливаем своими руками. Глава "Укрзалізниці" отчитывался, на сколько миллионов они закупили масок и прочего. Мы этого не видели. Про перчатки это вообще смешно. По моим данным, за все время карантина нам прислали 1100 масок", – уверяет Максим.

По его словам, железнодорожников ознакомили с документом, где написано, какие средства защиты они должны получить перед рейсом. "Там написано – 1 маска на 3 часа. Мой рейс длится 12 часов, значит, мне должны дать 4 маски. Также должны выдать очки и перчатки. Мы люди непринципиальные, вы нам хотя бы маски дайте", – продолжает Максим.

Глава свободного профсоюза работников этого депо Сергей Москалец добавляет: маски для работников помогали покупать спонсоры – бывший глава железной дороги Виктор Остапчук, фабрика "Харьков бисквит" и Юридическая академия им. Ярослава Мудрого.

"А наш начальник депо закупает материал через интернет и работники планового отдела, отдела охраны труда шьют дома многоразовые маски и приносят нам. Позавчера секретарь профкома ездила на трикотажную фабрику в Горишни Плавни и заказывала там маски. То, что якобы передала нам "Укрзалізниця", мы не видели", – подчеркивает Сергей Москалец.

Маски из штор, вместо перчаток – упаковка от батона

Один из помощников машиниста депо на условиях анонимности также рассказал, что у них происходит со средствами защиты.

"Действительно, такие маски из салфеток нам выдавали. Естественно, ни от чего они не защищают. Потом стали шить многоразовые маски прямо в депо. Как начальник нам сказал, "из штор". Ткань, как на шторы, используют. Были и из марли, на веревочках. Такие многоразовые маски выдают под роспись, никому ты ее передавать не имеешь права.

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Никаких перчаток я не видел, работаем в своих, из ткани, которые выдают раз в месяц. Что касается дезинфекторов, то выдают какие-то специальные таблетки, которые растворяются в воде. Набираем в бутылку и берем с собой в рейс. Говорят, где-то еще есть защитные костюмы, но нам тоже их не давали, может, на складе лежат, на случай комиссии", – поделился помощник машиниста.

"Может, вам адрес дать, где деньги храню?"

В самом депо "Кременчуг" уверяют – "Укрзалізниця" обеспечивает масками предприятие на все 100%.

"Почему вы себе позволяете такие выпады в адрес железной дороги? Нет бы в такое трудное время сказать, что тут делается то-то и то-то. Нет, вы ищете негатив. И вообще, я же не спрашиваю, сколько вам масок выдают. Может, вам еще мой адрес назвать, где я деньги храню, или дать номер банковской карточки?" – никак не мог прийти в себя от возмущения начальник депо "Кременчуг" Евгений Белоцерковец.

"Я вам повторяю, наше предприятие обеспечено на 100% средствами индивидуальной защиты и поставки от "Укрзалізниці" нам идут", – несколько раз повторил он.

Кстати, проблема с обеспечением масками существует не только в Полтавской области.

Железнодорожникам вместо масок прислали строительные респираторы

Железнодорожникам вместо масок прислали строительные респираторы

По словам главы свободного профсоюза железнодорожников Украины Валерия Петровского, маски выдают в недостаточном количестве. "Они вроде и есть, но не в том количестве, которые предусмотрены Минздравом. Ведь маски надо менять каждые три часа, но такого количества нет. Особенно это касается бригад, которые подвозят железнодорожников на работу", – говорит Петровский.

Он отмечает, что серьезный источник инфекции может быть и в так называемых бригадных домиках. Это место, где машинисты должны отдыхать во время рейса. Поскольку поездки занимают много часов, то в таких домиках порой собираются по 40-60 человек для отдыха.

" Система непродумана. В условиях карантина можно было бы сделать более короткие расстояния, чтобы машинисты ночевали дома", – говорит Петровский.

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Мы попросили комментарий и у экс-депутата, члена набсовета "Укрзалізниці" и руководителя комитета по вопросам антикоррупции Сергея Лещенко, который за март 2020 года получил 332 тысячи гривен зарплаты.

Однако он нам ответил: "Члены набсовета не имеют права комментировать ничего, кроме того, что решено самим набсоветом".

На вопрос - не должна ли такая ситуация заинтересовать его как руководителя комитета по вопросам антикоррупции - Сергей еще раз сообщил, что ему запрещено общаться с прессой.

"Если у вас есть информация о воровстве на железной дороге, прошу направить ее удобным для вас способом для принятия мер", – посоветовал член набсовета.