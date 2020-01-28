Машину разорвало пополам: под Донецком разбились российские наемники. Фото

Во вторник, 28 января, по дороге из Новоазовска Донецкой области террористы "ДНР" попали в серьезное ДТП на трассе.

Пособники оккупантов сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, отметил пользователь Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что на трассе Донецк-Новоазовск лоб в лоб столкнулись "Славута" и "Волга".

Под Донецком разбились российские наемники Twitter/Necro Mancer

"Завтра, послезавтра, парни, может кто-нибудь сдать кровь? Пострадали бойцы, возвращались с передка...ДТП, все тяжелые", – написал террорист в запрещенной в Украине социальной сети.

Под Донецком разбились российские наемники Twitter/Necro Mancer

Под Донецком разбились российские наемники Twitter/Necro Mancer

Ранее OBOZREVATEL писал, что за минувшие сутки, 27 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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