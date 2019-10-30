"Машина перевернулась": в Днепре прокурор устроил "пьяное" ДТП

В Днепре 30 октября один из прокуроров областной прокуратуры попал в ДТП — его автомобиль перевернулся.

Отмечается, что чиновник управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Со слов очевидцев, речь идет о прокуроре Андрее Дьяченко. В аварию он якобы попал на машине, которую не задекларировал.

Прокурор прокуратуры Днепровской области попал в ДТП

"Дьяченко в нетрезвом состоянии перевернулся на незадекларированном автомобиле", — сообщил источник.

В аварию он якобы попал на машине, которую не задекларировал

В результате аварии чиновник не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 19 октября в ДТП, которое произошло на Полтавском шоссе, погиб сотрудник полиции. Еще четверых человек госпитализировали. Автомобиль,которым управлял коп, вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после — зацепил Lada.

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