Маруся Зверобой: Фокин реализует план Путина, поэтому должен сесть за решетку

Последние заявления первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольда Фокина, как и заявления его руководителя, первого президента Украины Леонида Кравчука, свидетельствуют о факте их работы на государство-агрессора. Поэтому патриотические политические партии должны добиваться их отставки и возбуждения уголовных производств по факту государственной измены.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила известная женщина-доброволец, основательница инструкторской группы "Марусины медведи" Маруся Зверобой.

"Товарищ Кравчук, товарищ Фокин вместе с товарищем Зеленским, очевидно, работают на РФ и сейчас воплощают план Путина. Эти заявления достаточно ожидаемы. Потому что еще когда Кравчука с Фокиным только взяли в эту делегацию – по крайней мере, мне было понятно: взяли тех, кого не жалко. Тех, кого не посадишь, потому что они уже старые. Тех, кто сделает грязную работу, а потом умрет, условно говоря, от старости. Кравчук нужен был, потому что мог заявить то, что отказывался высказывать Кучма. Потому что то, что говорит Кравчук, закопает его политически в этом государстве. Но даже он не может сказать всего, ведь должен еще выполнить определенную работу. И для озвучивания лютейшего трэша изо рта самого Путина взяли Фокина", – убеждена Зверобой.

Она уверена: озвученные Витольдом Фокиным скандальные положения о предоставлении особого статуса всему Донбассу, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, по полной амнистии боевикам и проведении выборов в ОРДЛО до возвращения Украиной контроля над границей – не что иное, как государственная измена.

"Это фигура, которую надо просто посадить в тюрьму, как я это вижу, за предательство государственных интересов. Мгновенно. Вот только он это сказал – и сразу надо сажать. И все вменяемые проукраинские политические партии должны сейчас поднять кипиш – и требовать отставки и открытия уголовных дел за государственную измену. В том числе, и по Ермаку, по которому уже тянется огромный хвост и на котором уголовных дел должно быть уже, как блох на собаке. Я не понимаю, почему все бездействуют. Почему людям снова надо думать, что делать? Это разве баба Алла с нашего двора должна подавать в суд на Ермака, Кравчука, Фокина? А зачем тогда на выборы ходим вообще?" – заявила Зверобой.

По мнению участницы войны на Донбассе, отсутствие четкой реакции от крупных политических партий на заявление Фокина вызывает вопрос: а нужны ли они Украине вообще.

"Если партии не реагируют, возникает вопрос: а эти партии нужны Украине вообще? Какого черта мы их выбирали, если когда звучат такие агрессивные заявления, когда возникают такие угрозы – они ничего не решают, ни на что не хотят влиять и вообще головы свои в песок позасовывали... Сейчас каждый избиратель обязан сходить на страницу к своему кандидату или своей партии, спросить, что они делают, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и Украины. Написать и отправить заявление в политические штабы с предъявой: вы будете что-то делать в нашем государстве или зачем мы вас выбрали? Надо заставить их работать!" -–отметила Зверобой.

По ее мнению, патриотическое сообщество тоже должно перестать драться друг с другом – и объединяться перед общим врагом, Россией, которая уже седьмой год убивает украинцев на Донбассе.

"Думаю, Фокин прощупывает сейчас самыми агрессивными заявлениями настроения в обществе, типа, будет ли отдача. Если отдачи не будет, если по поводу его заявлений сейчас партии не проснутся и не подадут встречных заявлений протестных – то почему им не действовать дальше в этом русле?" – предостерегла Зверобой.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации ТКГ в Минске Витольд Фокин дал интервью изданию "Страна", в котором сделал ряд скандальных заявлений. В частности, человек, который должен был отстаивать интересы Украины в переговорах по Донбассу, заявил о том, что достижение взаимопонимания с Россией возможно лишь при полном выполнении условий Кремля: